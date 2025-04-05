Рогозин заявил, что для России Евросоюз более опасный враг, чем НАТО

Ну, коли Рогозин заявил. Он космосом руководил, он, с высока, все видит. Что Рогозин, что Хазин -ПУСТОБРЕХИ ЕЩЕ ТЕ ???

Владимир Соловьев

Филологу Рогозину должен быть знакомым поэт Маяковский!Старшее поколение помнит стих: "Мы говори партия - подразумеваем Ленин. Говорим Ленин - подразумеваем партия". То же самое в отношении ЕС и НАТО. Евросоюз скопировал на себя этот гибельный образ и скоро потухнет сам: раз - навсегда, как КПСС!