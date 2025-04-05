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Рогозин заявил, что для России Евросоюз более опасный враг, чем НАТО

Рогозин заявил, что для России Евросоюз более опасный враг, чем НАТО

Для России ЕС более опасный враг, чем Североатлантический альянс, «потому что у НАТО нет денег, а у Евросоюза они есть».

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Комментарии
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ВП
Владимир Пастухов
Хрен редьки не слаще...
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10 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Ну, коли Рогозин заявил. Он космосом руководил, он, с  высока, все видит. Что Рогозин, что Хазин -ПУСТОБРЕХИ ЕЩЕ ТЕ ???
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1 час.
Владимир Соловьев
Филологу Рогозину должен быть знакомым поэт Маяковский!Старшее поколение помнит стих: &quot;Мы говори партия - подразумеваем Ленин. Говорим Ленин - подразумеваем партия&quot;. То же самое в отношении ЕС и НАТО. Евросоюз скопировал на себя этот гибельный образ и скоро потухнет сам: раз - навсегда, как КПСС!
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39 мин.
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