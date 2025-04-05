Для России ЕС более опасный враг, чем Североатлантический альянс, «потому что у НАТО нет денег, а у Евросоюза они есть».
Рогозин заявил, что для России Евросоюз более опасный враг, чем НАТО
Комментарии
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ВП
Владимир Пастухов
Хрен редьки не слаще...
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10 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Ну, коли Рогозин заявил. Он космосом руководил, он, с высока, все видит. Что Рогозин, что Хазин -ПУСТОБРЕХИ ЕЩЕ ТЕ ???
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1 час.
Владимир Соловьев
Филологу Рогозину должен быть знакомым поэт Маяковский!Старшее поколение помнит стих: "Мы говори партия - подразумеваем Ленин. Говорим Ленин - подразумеваем партия". То же самое в отношении ЕС и НАТО. Евросоюз скопировал на себя этот гибельный образ и скоро потухнет сам: раз - навсегда, как КПСС!
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39 мин.
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