Новосибирск: СГК назвала улицы, где тепло дадут с 10 по 16 октября

С 10 по 16 октября 2026 года в Новосибирске завершающий этап подключения отопления охватит жилые дома в зонах ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, включая центральную часть города, площадь Карла Маркса, Юго-Западный жилмассив, улицы Титова, Мичурина, Некрасова и ряд других территорий.
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