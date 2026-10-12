Новосибирск: СГК назвала улицы, где тепло дадут с 10 по 16 октября

С 10 по 16 октября 2026 года в Новосибирске завершающий этап подключения отопления охватит жилые дома в зонах ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, включая центральную часть города, площадь Карла Маркса, Юго-Западный жилмассив, улицы Титова, Мичурина, Некрасова и ряд других территорий.