В трёх населённых пунктах Сумской области объявили эвакуацию детей

Координационный штаб Украины по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения объявил о проведении принудительной эвакуации детей из трёх населённых пунктов Шосткинского района Сумской области.
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