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Аргентина: семь человек погибли в результате крушения вертолета для тушения лесных пожаров в районе...

Аргентина: семь человек погибли в результате крушения вертолета для тушения лесных пожаров в районе парка Исчигуаласто, провинция Сан-Хуан, вскоре после взлета в утренние часы по местному времени 29 июля.

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