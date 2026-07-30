Аргентина: семь человек погибли в результате крушения вертолета для тушения лесных пожаров в районе парка Исчигуаласто, провинция Сан-Хуан, вскоре после взлета в утренние часы по местному времени 29 июля.
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