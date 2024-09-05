Стасишин оценил шансы на ограничение строительства малогабаритных квартир в регионах

Российские регионы вправе самостоятельно принимать решение о введении ограничений на строительство малогабаритного жилья по аналогии с властями Москвы, которые в мае запретили проектирование и строительство квартир и студий площадью менее 28 кв.
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