В Подмосковье завершился V Всероссийский конгресс «5П Детская медицина»

КРАСНОГОРСК, 1 апреля, ФедералПресс. Проведенное в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение» мероприятие собрало почти 200 выдающихся российских и зарубежных специалистов в области детской медицины.
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