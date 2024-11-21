В Ялте подготовились к ухудшению погоды

В Ялте подготовились к ухудшению погодыВ связи с объявлением штормового предупреждения власти города подготовились к удару стихии, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
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