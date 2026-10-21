MES Reclaims 7,765 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Reclaims 7,765 — Can Broader Participation Turn Repair Into Continuation? Tuesday Review → Wednesday, October 21 Market Regime: Broadening Repair / Uneven Technology Confirmation Macro: Mixed — bond relief, elevated rates and oil Systemic Stress: Not established Confidence: High in observed repair; moderate in durability Tuesday challenged Monday’s failed-repair thesis.
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