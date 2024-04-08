Председатель СК России поручил организовать проверку по сообщению о бездействии сотрудников правоохранительных органов в Санкт-Петербурге

В соцмедиа размещено обращение к Председателю СКР в связи с непринятием сотрудниками правоохранительных органов действенных мер по пресечению публичных столкновений двух конкурирующих групп аниматоров в центре Санкт-Петербурга.
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