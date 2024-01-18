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Спички - не игрушка

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Свитер Зеленского получил жизнь. Зе-маркетинг

Свитер Зеленского получил жизнь. Зе-маркетинг

Эстонская фабрика Marat начнет серийное производство таких же свитеров, какой носил Зеленский во время визита в странуКак сообщается, свитером цвета хаки, на котором по-эстонски написано "Воля к победе" ("Kaitsetahe"), заинтересовалось Министерство обороны республики, сообщает Delfi.

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