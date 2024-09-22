14 вещей, которые опасно разогревать в микроволновке

Предметы и продукты, которые нельзя подогревать в микроволновке. В современном мире многие бытовые вещи упростились благодаря появлению микроволновой печи, но ее использование требует соблюдения минимальных правил безопасности.
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