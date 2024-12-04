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Песков: На сегодняшний день Россия не видит оснований для переговоров с Украиной

Песков: На сегодняшний день Россия не видит оснований для переговоров с Украиной

На фоне заявлений Трампа о необходимости завершения конфликта на Украине некоторые страны предлагают России услуги посредника, но на данный момент никаких оснований для начала переговоров Москвы и Киева нет.

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