Опрос показал, как наличие недвижимости влияет на выбор потенциального партнера. По данным «Известий», 63% россиян интересуются жилищными условиями партнера в дейтинг-приложении, а каждая пятая женщина и вовсе не пойдет на первое свидание с мужчиной, у которого нет собственного жилья.