Театр абсурда
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Театр абсурда

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Когда европейцы говорили про демократию, «я так хохотался, что даже кушать не мог»

Когда европейцы говорили про демократию, «я так хохотался, что даже кушать не мог»

Может, и нехорошо признаваться в таких своих чувствах по поводу неожиданных и даже, возможно, драматичных, событий в Южной Корее, но я хохотал практически в голос первые минут пять после этой новости.

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