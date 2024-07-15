Уже распланировала свадьбу: Михалкова рассекретила своего молодого спутника

Звезда «Уральских пельменей» призналась, что ее личная жизнь богата на события. Юлия Михалкова Социальные сетиЮлия Михалкова призналась, что в ее личной жизни происходит многое, однако делиться подробностями она еще не готова.
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