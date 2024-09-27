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Россия спустилась на 59-е место в рейтинге инноваций ВОИС за 2024 год

Россия спустилась на 59-е место в рейтинге инноваций ВОИС за 2024 год

Россия заняла 59-е место в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» ВОИС за 2024 год, опустившись на восемь позиций.

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