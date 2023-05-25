Новейший российский пистолет «Удав» начнут выпускать в июне

Первая партия новых российских пистолетов «Удав» под патрон 9×21 мм будет собрана на Ижевском механическом заводе (Ижмех) в середине июня.
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