Изменения в «антиотмывочный» закон, колонизация Луны и промышленные роботы

- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия является европейской страной; - Росфинмониторинг исключил блокировки на фоне контроля данных о переводах СБП; - В 2025 году на российских предприятиях установили лишь около 2 тыс.