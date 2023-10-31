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Что изменится после укрепления курса рубля на автомобильном рынке России рассказали эксперты

Что изменится после укрепления курса рубля на автомобильном рынке России рассказали эксперты

Несмотря на наблюдаемое в последнее время затишье на валютном рынке и стабилизацию курса рубля по отношению к мировым денежным единицам, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать значительного снижения цен на автомобили в нашей стране.

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