ПСБ улучшает условия по вкладам

ПСБ улучшил условия по накопительным и сберегательным продуктам.По вкладу «Мой доход» максимальная ставка при размещении средств на три месяца составит 18,2% годовых, на шесть месяцев – 18,6% годовых, на год – 18,5% годовых.
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