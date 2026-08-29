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Энциклопедия географа

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Европа за рулём: три маршрута, которые меняют представление о путешествиях

Европа за рулём: три маршрута, которые меняют представление о путешествиях

Когда заходит речь о путешествиях по Европе, большинство сразу представляет себе аэропорты, поезда, туристические автобусы с кондиционерами и гидов с табличками.

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