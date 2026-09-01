Мэр Казани Ильсур Метшин призвал школьников не пренебрегать любовью ради карьеры

КАЗАНЬ, 1 сентября, ФедералПресс. В День знаний глава города Ильсур Метшин принял участие в праздничной линейке в многопрофильном лицее № 170, где осмотрел обновленные спортивные объекты, школьную столовую и встретился со старшеклассниками, сообщили в пресс-службе мэрииСемью Метшин назвал залогом успеха.