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Царьград

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Эксперт Бражко назвал главную проблему продуктов в России

Эксперт Бражко назвал главную проблему продуктов в России

Статистика — штука коварная. Когда нам сообщают, что сливочное масло за год подешевело, в сознании тут же рисуется картина изобилия и снижающихся ценников.

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