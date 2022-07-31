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Гипотеза существования цивилизации гуманоидных рептилий на доисторической Земле.

Гипотеза существования цивилизации гуманоидных рептилий на доисторической Земле.

Энтузиасты альтернативной истории, "запрещенной" археологии и теорий заговора на протяжении десятков лет обсуждают вероятность существования на Земле в глубокой древности высокоразвитой цивилизации гуманоидных или не очень гуманоидных рептилий.

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