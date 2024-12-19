Политолог из Франции рассказал о намерении Трампа продолжать поддержку Киева

REUTERS/Brian Snyder Даже в случае мирного урегулирования конфликта на Украине, идею которого продвигает избранный американский президент Дональд Трамп, он не станет полностью останавливать поддержку украинской стороны.
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