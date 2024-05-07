Вдохновляемся звездными примерами и берем на заметку самые интересные вариации на каждый день.

﻿﻿Кэмерон Диас, Кира Найтли, Кейт МоссЧто бы они ни говорили о трудностях актерской игры, нельзя отрицать ее преимущества — по крайней мере, ваш стилист и визажист знают, что нужно, чтобы сделать вас идеальными, и всегда поделятся вещами, о которых простые смертные никогда не узнают о.