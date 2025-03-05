В Госдуме возмутились импортными игрушками для детей, наводящими ужас

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Большая часть российского рынка детских игрушек занята импортной продукцией, однако вместе с ней в страну проникают сомнительные ценности, заявила Яна Лантратова, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества.