В Госдуме возмутились импортными игрушками для детей, наводящими ужас

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Большая часть российского рынка детских игрушек занята импортной продукцией, однако вместе с ней в страну проникают сомнительные ценности, заявила Яна Лантратова, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества.
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