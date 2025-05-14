Если бы министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна имел возможность собирать иностранных журналистов на пресс-конференцию, 14 мая он бы это […] The post Захватывая танкер, эстонцы увидели самолёт и испугались appeared first on Медиакратия.
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