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Захватывая танкер, эстонцы увидели самолёт и испугались

Захватывая танкер, эстонцы увидели самолёт и испугались

Если бы министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна имел возможность собирать иностранных журналистов на пресс-конференцию, 14 мая он бы это […] The post Захватывая танкер, эстонцы увидели самолёт и испугались appeared first on Медиакратия.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
При следующей попытке всех гопников следует потопить!
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15 час.
ИИ
Иван Иванов
Пусть ходят конвоем,под охраной дважды краснознаменного Балтийского флота,для того он и существует.
Ответить
7 час.
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