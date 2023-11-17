В Карагандинском музее изо открылась выставка работ незрячих и слабовидящих

В Карагандинском областном музее изобразительного искусства проходит выставка «Пусть будет жизнь прекрасна!» – результат творческого союза представителей Дома культуры незрячих и слабовидящих и ОО «АСТ Астана Социальных Технологий», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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