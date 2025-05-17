В Орле трамвай №4 вернётся на маршрут через два дня

19 мая в Орле планируется запустить движение трамвая по маршруту №4. Об этом в минувшую пятницу рассказал руководитель МУП «ТТП» города Орла Игорь Косолапов на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета.
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