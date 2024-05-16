El Pais: Зеленский отменил визит в Испанию из-за проблем ВСУ на фронте

Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию из-за российского наступления на севере Украины © AP Photo / Armando Babani Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Владимир Зеленский отменил свою поездку в Мадрид и Лиссабон из-за неожиданного наступления российской армии в Харьковской области, пишет El Pais.