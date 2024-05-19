Страсбург (WTA). 1-й круг. Павлюченкова сыграет с Калининой, Потапова – с Фернандес, Плишкова встретится с Бюрель, Свитолина – с Парри

Анастасия Потапова встретится с Лейлой Фернандес. Сетка здесь. Internationaux de Strasbourg Страсбург, Франция 19 – 25 мая 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 евро Открытые корты, грунт Первый круг Ангелина Калинина (Украина) Анастасия Павлюченкова (Россия) Дата проведения 19 мая, 13.
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