ООО «ПСБ Страхование жизни» принято в члены ВСС

10 октября 2024 года состоялось очередное заседание Президиума Всероссийского союза страховщиков (ВСС), на котором был рассмотрен вопрос о вступлении в члены союза Общества с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни».
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