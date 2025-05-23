Россия оснащает свои МиГи и Су тактическими ядерными ракетами – американская разведка

Опубликованный на сайте разведывательного управления Департамента обороны США новый отчет американской разведки утверждает, что Россия вооружает самолеты новыми ядерными ракетами: они устанавливаются на МиГи и истребители типа Су.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии