Режиссер Никита Михалков: Мы декларируем одни ценности, а живём в соответствии с другими

ГС

Галина Соколова

Многое непонятно в нашей любимой стране!? Зачем то закрыли заводы, которые должны были ремонтировать военную технику. Почему-то олигархи работают на Украине. А не перенесли их в Россию!? Торгует со странами, которые поставляют оружие для убийства наших солдат, почему то им санкции не выставили. Что это, как объяснить!? Непонятно!