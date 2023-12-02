Никита Михалков жестко высказался на прошедшем в Санкт-Петербурге культурном форуме. Известный режиссер и общественный деятель главной своей мыслью поставил то, что «когда вернутся те, кто сейчас находится в зоне СВО, у них будет много вопросов.
Режиссер Никита Михалков: Мы декларируем одни ценности, а живём в соответствии с другими
Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Многое непонятно в нашей любимой стране!? Зачем то закрыли заводы, которые должны были ремонтировать военную технику. Почему-то олигархи работают на Украине. А не перенесли их в Россию!? Торгует со странами, которые поставляют оружие для убийства наших солдат, почему то им санкции не выставили. Что это, как объяснить!? Непонятно!
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19 час.
Natalija Osminina
Что же тут непонятного?? 33 года жили в самой бесправной колонии США - и было все понятно. И вдруг на тебе, СВО разбудило россиян, у них открылись глазки!)))
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19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Да евреи без запада никто и звать их никак.
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10 час.
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