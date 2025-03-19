В Турции выдан ордер на задержание мэра Стамбула

Власти Турции санкционировали задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу и около 100 сотрудников мэрии в рамках антикоррупционного расследования, сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на заявление прокуратуры.
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