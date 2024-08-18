Атака на ЗАЭС: радиационной угрозы нет, возвращение в строй откладывается

Вечером 11 августа ВСУ совершили очередную атаку на Запорожскую АЭС. В результате работы дрона-камикадзе, запущенного ВСУ из города Никополя Днепропетровской области, находящегося на правом берегу Днепра, в градирне ЗАЭС произошел пожар.
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