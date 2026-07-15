Ямочный ремонт у Казанского собора завершен без помех для движения

Дорожные службы завершили ямочный ремонт на участках, прилегающих к Казанскому собору. Специалисты ликвидировали несколько крупных дефектов дорожного покрытия, стремясь минимизировать неудобства для автомобилистов.
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