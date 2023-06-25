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Рамос лайкнул пост, где написали, что для него «было невозможным работать с Энрике»

Испанец лайкнул в интстаграме пост медиа ParisNoLimit о «ПСЖ». «Рамос согласился сократить свою зарплату на 50%, но работать с Луисом Энрике [для него] было невозможным.

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