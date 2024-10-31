Аналитик Сбербанка: Центробанк может повысить ставку до 23% в декабре

Банк России, скорее всего, снова повысит ключевую ставку в декабре этого года, и продолжит «период высоких ставок» в первой половине 2025 года, считает старший управляющий директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
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