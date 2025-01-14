РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Желательно,чтоб это были хохлы из резервации( нацики)😏До полумиллиона ж...
  • Юрис Хартманис
    ГероиРоссийский стрело...
  • Evgeni Velesik
    Германия участник боевых действий? Она не боится удара по ней?В новый пакет пом...

Макрон и Зеленский обсудили размещение западных войск на Украине

Макрон и Зеленский обсудили размещение западных войск на Украине

REUTERS/Nicolas Tucat Франция предложила Киеву разместить на Украине своих солдат. Об этом Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае 2024 года, заявил после разговора с президентом Эммануэлем Макроном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЭА
Эльдар Алиев
Пора(( пора по Киеву так долбануть
Ответить
21 час.
СЗ
Светлана Зуева
Да и по зеленскому пора применить ударчик хук!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх