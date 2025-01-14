Макрон и Зеленский обсудили размещение западных войск на Украине

REUTERS/Nicolas Tucat Франция предложила Киеву разместить на Украине своих солдат. Об этом Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае 2024 года, заявил после разговора с президентом Эммануэлем Макроном.
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