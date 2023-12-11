5 человек пострадали в ДТП в Свердловской области

Предварительно установлено, что водитель автомашины «ВАЗ -210740», мужчина 1963 г.р., двигаясь со стороны Краснотурьинска в сторону поселка Рудничный, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Киа Рио», под управлением водителя 1964г.