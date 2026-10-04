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Пронедра

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Педагогам сделают доплаты ко Дню учителя. Кто и сколько получит с 5 октября

Педагогам сделают доплаты ко Дню учителя. Кто и сколько получит с 5 октября

5 октября в России отмечается День учителя. К профессиональному празднику педагоги могут получить премии и другие денежные поощрения — но рассчитывать на одинаковую выплату для всех работников образования не стоит.

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