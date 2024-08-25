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Россиянка поделилась секретами правильного употребления чешского пива

Россиянка поделилась секретами правильного употребления чешского пива

Житель Чехии на протяжении 20 лет поделился семью правилами правильного употребления местного пива. Эти советы помогут вам не только насладиться вкусом напитка, но и избежать распространенных ошибок, которые могут испортить впечатление.

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