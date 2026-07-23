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Что прячется в бетонных домиках без окон на крышах многоэтажек

На крышах многоэтажек часто стоят странные домики без окон, и с земли они выглядят почти загадочно. Но внутри этих неприметных надстроек скрываются системы, без которых обычный дом быстро перестал бы нормально работать.

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