Что прячется в бетонных домиках без окон на крышах многоэтажек

На крышах многоэтажек часто стоят странные домики без окон, и с земли они выглядят почти загадочно. Но внутри этих неприметных надстроек скрываются системы, без которых обычный дом быстро перестал бы нормально работать.
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