Что прячется в бетонных домиках без окон на крышах многоэтажек

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

На крышах многоэтажек часто стоят странные домики без окон, и с земли они выглядят почти загадочно. Но внутри этих неприметных надстроек скрываются системы, без которых обычный дом быстро перестал бы нормально работать.