На Мосбирже рассказали, какие вклады могут сохранить более высокие ставки

Старший управляющий директор по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Мосбиржи Игорь Алутин рассказал, что после июньского снижения ключевой ставки доходность уменьшилась только по годовым вкладам.
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