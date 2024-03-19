Минтранс: введение режима «открытого неба» в аэропорту Сочи преждевременно

Министерство транспорта РФ считает, что введение режима «открытого неба» в аэропорту Сочи может негативно повлиять на транспортную доступность этого направления для россиян, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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