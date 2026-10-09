Нил Робертсон по-новому реагирует на «некомпетентные мнения» и непонимание со стороны окружающих

Австралийский снукерист Нил Робертсон столкнулся с несправедливыми упреками в свой адрес. В интервью Metro он развеял мифы о своем рейтинге, рассказал, как относится к токсичным комментариям в сети, и признался, что совет Марка Селби помог ему вернуть уверенность в игре, сообщает metrouk Нил Робертсон не обращает внимания на мнения о своей игре и карьере (фото: metrouk)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - второй раунд квалификации Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Нил Робертсон давно перестал реагировать на обсуждения в спортивной среде и агрессивные высказывания в сети — у него выработалась устойчивость к непрофессиональным оценкам его личности.