«Крейзи-список» России на ОИ, вояж Загитовой в Сеул и ее школа в Казани. Обзор недели

На этой неделе комьюнити «фигурки» получило первые имена российских фигуристов для квалификации на Олимпиаду 2026, однако острая реакция ФФККР на инсайд дала пищу для размышлений – были ли вообще имена или просто утечка информации.
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