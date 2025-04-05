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Рязанские новости

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В Рязанской области объявили еще три тендера на содержание дорог за 1,9 млрд

В Рязанской области объявили еще три тендера на содержание дорог за 1,9 млрд

ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» объявила новые тендеры на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений.

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